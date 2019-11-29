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İstanbul'da PKK terör örgütüne operasyon; 7 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 09:51 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'da terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. TEM ekiplerinin çarşamba günü düzenlediği operasyonda 7 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

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