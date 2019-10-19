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İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.Edinilen bilgilere göre, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla İstanbul genelinde kamu kurum ve kuruluşlarına eylem gerçekleştirilebileceği yönünde istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında 10 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCK-PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek amacıyla İstanbul genelinde kamu kurum ve kuruluşlarına eylem gerçekleştirilebileceği yönünde istihbarat alan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında Esenyurt’ta 9 kişi, Küçükçemece’de ise 1 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları mekanlarda yapılan aramalarda ise bir adet ruhsatsız tabanca başta olmak üzere çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgusu devam ediyor.

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