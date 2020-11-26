İstanbul'da PKK/KCK operasyonu: 19 gözaltı

Gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı da bulunuyor.İstanbul'da PKK/KCK'nın şehir yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.

PKK/KCK'ya yönelik eş zamanlı operasyonlarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne (TEM) bağlı polis ekipleri, il genelinde sabaha karşı 27 farklı adrese operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonlarda 19 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanlar arasında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı'nın da olduğu öğrenildi. Şüphelilerin UYAP sorgulamalarında bir kişinin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" suçundan aranması olduğu belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, operasyonun "Kürdistan Demokratik Topluluğu/Türkiye Masası (KCK/TM) içerisinde Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleri ile Yardımlaşma Derneği (MATUHAY-DER) ve Cezaevi Dış Koordinasyon yapılanmasında sözde kadro düzeyinde faaliyet gösteren şüphelilere yönelik" olarak düzenlendiğini açıkladı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise bir adet 7.65 çapında ruhsatsız tabanca, tabancaya ait bir adet şarjör, 102 adet fişek ile çok sayıda örgütsel doküman, dijital materyal ve örgütsel bez parçaları ele geçirildiği açıklandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelilerin buradaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

ANKA,DHA/JD,EC

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