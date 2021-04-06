HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

İstanbul’da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

06.04.2021 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl 28 Ekim tarihinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik büyük bir operasyon düzenlemiş, o tarihte yapılan baskınlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve dijital materyallerde İstanbul’da gerçekleştirilen saldırılarla bağlantılı kişiler tespit edilmişti.

İstanbul’da, bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz yıl 28 Ekim tarihinde bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik büyük bir operasyon düzenlemiş, o tarihte yapılan baskınlarda ele geçirilen örgütsel dokümanlar ve dijital materyallerde İstanbul’da gerçekleştirilen saldırılarla bağlantılı kişiler tespit edilmişti. Terör polisi tarafından “milis/işbirlikçi” faaliyeti yürüten örgüt üyesi 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul’un 5 ayrı ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalandı.
Gece yarısı düzenlenen baskın yapılan adreslerdeki aramalarda dijital materyaller, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek ve farklı çaplarda toplamda 17 fişek elde edildi.
Gözaltına alınan 8 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis, firari 1 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı Ünlü isimlerden süper minili paylaşım! Sosyal medya bu görüntülerle çalkalandı
Ölüme terk edilmişlerdi! Türk Sahil Güvenliği kurtardıÖlüme terk edilmişlerdi! Türk Sahil Güvenliği kurtardı
Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

Cumhurbaşkanı bugün 15.00'te toplantı yapacak

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Son Dakika: Meral Akşener'den 'Montrö' bildirisiyle ilgili açıklama

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Tepkilere yol açan 'Montrö' bildirisiyle ilgili dikkat çeken 'saat' detayı

Diğer Haberler

Tunceli için korkutan gelişme: İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm

Tunceli için korkutan gelişme: İngiltere varyantı virüsten ilk ölüm

Son Dakika: MSB duyurdu! 9 terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu! Terör örgütüne bir darbe daha

Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

Arnavutköy'de korku dolu anlar: Yolun karşısına geçen iki kadına taksi çarptı

Gözaltına alınan emekli amiral Atilla Kezek'ten dikkat çeken FETÖ sözleri: Asarım kendimi

Gözaltına alınan emekli amiral Kezek: Asarım kendimi

Öldürülen Gazeteciler Günü nedir? İşte Öldürülen Gazeteciler Günü mesajları ve sözleri

Öldürülen Gazeteciler Günü nedir?

Ege'de ölüme terk edilen göçmenleri Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Ölüme terk edilmişlerdi! Türk Sahil Güvenliği kurtardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.