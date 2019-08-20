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İstanbul’da PKK/KCK propagandası yapan ve destek veren 8 kişi yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 07:48 | Son Güncelleme

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve örgüte destek verenlerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve örgüte destek verenlerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7.65mm çapında fişek, çok sayıda örgütsel nitelikte dergi, kitap, döküman ve şahıslara ait dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne bağış ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.
Farklı adreslerde yapılan operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7.65mm çapında fişek, çok sayıda örgütsel nitelikte dergi, kitap, döküman ve şahıslara ait dijital materyaller elde edildiği öğrenildi.

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