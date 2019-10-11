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İstanbul’da PKK’nın gençlik yapılanmasına operasyon: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından İstanbul’da da PKK’nın gençlik yapılanmasına baskın düzenlendi.

Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nın ardından İstanbul’da da PKK’nın gençlik yapılanmasına baskın düzenlendi. Protesto ve eylem hazırlığındaki DGH üyesi 8 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin Kuzeyinde faaliyet gösteren PKK/KCKPYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün sözde hakimiyetine son vermek ve güvenli bölge temin etmek amacıyla 9 Ekim 2019’de başlatılan Barış Pınarı Harekatını protesto etmek amacıyla İstanbul genelinde korsan gösteri, yürüyüş ve eylem gerçekleştirebilecek PKK yanlısı kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Bölücü terör örgütü PKK’nın gençlik kanadı DGH içinde faaliyet yürüten 14 örgüt üyesinin yakalanması için Terörle Mücadele Şube polisi tarafından 11 farklı ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı. Örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Firari 6 şüphelinin yakalanması için operasyonlar devam ediyor.

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