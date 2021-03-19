İstanbul’da PKK’ya operasyon: HDP ilçe başkanlarının da aralarında olduğu 10 şüpheli yakalandı

İstanbul’da bölücü terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda aralarında HDP ilçe başkanlarının da olduğu 10 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne Terörle Mücadele Şubesi, bu sabah bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Soruşturma kapsamında; PKK/KCK terör örgütünün gençlik yapılanması DGH (Devrimci Gençlik Hareketi) ile PKK/KCK terör örgütünün görüş ve fikirlerini benimseyen siyasi oluşumlar içerisinde faaliyet yürüttükleri yönünde istihbarı bilgiler edinen emniyet ekipleri, 4 ilçesinde 15 ayrı adreste 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonlarda aralarında Halkların Demokratik Partisi (HDP) Beşiktaş İlçe Başkanı R.B. ve HDP Kağıthane İlçe Başkanı B.D. ile A.Y.’nin de bulunduğu 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Polis, firari 5 şüphelinin yakalanması için operasyonlarına devam ediyor.

