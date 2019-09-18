İstanbul'da plaj sezonu kapandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 1 Haziran'da başlayan plaj sezonunun, 15 Eylül'de sona erdiğini duyurdu.

İBB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz boyunca Menekşe, Güneş ve Caddebostan 1, 2, 3 olmak üzere 5 ayrı İBB plajından yaklaşık 1,5 milyon kişi yararlandı.

1 Haziran itibarıyla sezon açılışını yapan İstanbullular, Avrupa Yakası'ndaki Menekşe ve Güneş Plajları ile Anadolu Yakası'ndaki Caddebostan 1, 2, 3 plajlarında sunulan deniz sezonunu 15 Eylül itibariyle kapattı.

Üç buçuk aylık dönemde, günübirlik tatilcilerle dolup taşan, çeşitli spor ve eğlence aktivitelerinin düzenlendiği İBB plaj hizmetlerinden, 2019 sezonu boyunca yaklaşık 1,5 milyon günü birlik tatilci yararlandı.

Girişi ücrete tabi tutulan Caddebostan 1 plajı turnikelerinden sezon boyunca 8 bin 881, Güneş Plajı turnikelerinden ise 133 bin 670 kişi geçiş yaptı. Giriş bedeli alınmayan Caddebostan 2,3 ve Menekşe plajlarının her birinden ise sezon boyunca ortalama 500 bin kişi faydalandı.

- Can güvenliği ve sağlığa özen gösterildi