İstanbul'da polis 21 milyon GBT sorgusu yaptı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da gece bekçileri, devriye ekipleri, motosikletli polis ve mobil park timleri 2018 yılında kent genelinde 21 milyon 402 bin 953 kişinin GBT sorgusunu yaptı.

İstanbul Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı gece bekçileri, devriye ekipleri, motosikletli polis ve mobil park timlerinin yıl içinde yapmış olduğu çalışmaların verileri paylaşıldı.

Önleyici ekiplerin 2018 yılında toplam 21 milyon 402 bin 953 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunu yaptığı, 1 milyon 349 bin 384 aracı denetlediği ve 62 bin 199 aranan şahsı yakaladığı bildirildi.

Bu kapsamda kentte "Gece Kartalları" olarak bilinen Çarşı ve Mahalle Bekçileri 6 milyon 477 bin 602 kişinin GBT sorgusu ve 400 bin 404 araç denetimini yaparken 11 bin 247 aranan şahsı yakaladı.

Bekçilerin yaptığı aramalarda 433 ruhsatsız tabanca, 79 pompalı av tüfeği, 12 kurusıkıdan bozma tabanca, 927 kurusıkı tabanca ve 62 kesici alet ele geçirildi.

Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri ise 333 bin 780 kişiye GBT sorgusunu yaparken, 91 bin 783 araç denetimi ve 2 bin 309 aranan şahsı yakaladı. Ayrıca toplam 4 bin 230 konuda 3 bin 884 şüpheliye adli ve idari işlem yapıldı.