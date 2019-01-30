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İstanbul’da polis hırsızları içtikleri puronun izmaritinden yakaladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 20:56 | Son Güncelleme

Ataşehir’de girdikleri evden hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından son girdikleri evde içtikleri puronun izmaritinin DNA incelemesine gönderilmesi sonrası tespit edilerek yakalandı.

Ataşehir’de girdikleri evden hırsızlık yapan 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından son girdikleri evde içtikleri puronun izmaritinin DNA incelemesine gönderilmesi sonrası tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden 1’i tutuklanırken 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ataşehir’de geçtiğimiz 6 Ekim tarihinde D.A.K. adlı kişinin evine hırsızlar girerek cep telefonu, 240 lira, 20 dolar ve 50 euroyu çalarak kaçtı. Olayın ardından D.A.K.’nın şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızların evden ayrılmadan önce içeride bulunan puroları içtikleri belirlendi. Bunun ardından puro izmaritini ele geçiren polis, kriminal laboratuarına göndererek inceleme yaptırdı. Burada yapılan incelemede puroların birinden elde edilen DNA profilinin, hırsızlıktan daha önceden polise geliş kaydı olan Engin O. adlı suçluya ait olduğu tespit edildi. Şahsı takibe alan polis, iki suç ortağıyla birlikte olayı gerçekleştirdiğinin tespit edilmesinin ardından Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler Veysel D. ve Emin Y.’yi de gözaltına aldı.
Şubede sorgulanan şüpheliler, Sultanbeyli’de bulunan C.A.’nın evine de girerek hırsızlık yapan kişiler olduğu belirlendi. Şubedeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Engin O. tutuklanırken Veysel D. ve Emin Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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