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İstanbul’da polisten okul çevrelerinde uygulama

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:13 | Son Güncelleme

Eğitim öğretim yılının 2.

Eğitim öğretim yılının 2. dönemi için okullar öğrencilere kapılarını açtı. Okulların çevrelerinde de polis denetimlerini artırdı. Okul çevrelerinde çalışma yapan polis ekipleri, şüpheli gördükleri servis araçlarını ve sivil araçları durdurarak didik didik aradı.
İstanbul genelinde yapılan huzur uygulaması kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik okul çevreleri denetim uygulaması yapıldı. Öğrenciler büyük bir heyecanla okul yolunu tutarken, emniyet ekipleri de öğrencilerin güvenliği için harekete geçti. Okul çevrelerinde çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaptıkları denetimlerle gün boyunca şüpheli gördükleri araçları durdurdu.
Araçların bagajlarını didik didik arayan ekipler, şüpheli gördükleri kişileri de üst aramasından geçirdi ve Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirdi. Polisin bu uygulamasını memnuniyetle karşılayan vatandaşlar, geçtiğimiz yıllarda da polisin aynı uygulamayı yaptığını ve çocuklarını okula gönderirlerken daha huzurlu olduklarını söylediler.

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