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İstanbul'da Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 13:59 | Son Güncelleme

İstanbul'da Preveze Deniz Zaferi ve Deniz Kuvvetleri Günü kutlanacak

İSTANBUL (AA) - Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü'nün 480'nci yıl dönümü, yarın çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'ndan yazılı açıklamaya göre, Beşiktaş Barbaros Anıtı'nda gerçekleşecek anma töreni sabah saatlerinde başlayacak.

Aynı gün Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bandosu tarafından icra edilecek bando konseri, Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda halkın katılımına açık şekilde gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, TCG Salihreis ve TCG Fatih Fırkateynleri, yarın İstanbul'da liman ziyareti yapacak. Dolmabahçe önlerinde olacak olan TCG Salihreis Fırkateyni ve Sarayburbu İskelesinde bulunacak olan TCG Fatih Fırkateyni ise saat 10.00-12.00 ve 14.00-1700 saatleri arasında halkın ziyaretine açık olacak.

Ayrıca Beşiktaş Deniz Müzesi, yarın tüm gün ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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