İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fidye için kaçırılan Libyalı Yaasen Muhammet (22), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 24 Ağustos'ta sınıf arkadaşı Jamal Abdurrazak ile tatil için İstanbul'a gelen Libya uyruklu makine mühendisliği öğrencisi Muhammet, Osmanbey'de bir otele yerleşti.

Muhammet, Libya'daki bir arkadaşı aracılığıyla Esenyurt'ta oturan Tunuslu bir kadınla tanışıp, buluşmak için anlaştı. 26 Ağustos'ta Tunuslu "Rava" isimli kadınla Esenyurt'ta buluşan Muhammet, arkadaşı Jamal Abdurrazak'ı arayarak akşam otele gelmeyeceğini, kız arkadaşıyla kalacağını söyledi.

27 Ağustos'ta sabah saatlerinde Jamal Abdurrazak'ı telefonla arayan kişiler, Yaasen Muhammet'in ellerinde olduğunu 100 bin dolar fidye verilmezse öldüreceklerini ifade etti.

Abdurrazzak'ın Aksaray Polis Merkezi'ne şikayette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.

Dolaylı müzakere yürüten ekipler, Abdurrazzak'ın şüphelilerle irtibatta bulunmasını istedi. Kendisinin öğrenci olduğunu 100 bin dolarının olmadığını aktaran Abdurrazzak, 20 bin dolar verebileceğini belirtti.