İstanbul'da rehine kurtarma operasyonu

İSTANBUL (AA) - Fidye için kaçırılan Libyalı Yaasen Muhammet (22), Esenyurt'ta düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 24 Ağustos'ta sınıf arkadaşı Jamal Abdurrazak ile tatil için İstanbul'a gelen Libya uyruklu makine mühendisliği öğrencisi Muhammet, Osmanbey'de bir otele yerleşti.
Muhammet, Libya'daki bir arkadaşı aracılığıyla Esenyurt'ta oturan Tunuslu bir kadınla tanışıp, buluşmak için anlaştı. 26 Ağustos'ta Tunuslu "Rava" isimli kadınla Esenyurt'ta buluşan Muhammet, arkadaşı Jamal Abdurrazak'ı arayarak akşam otele gelmeyeceğini, kız arkadaşıyla kalacağını söyledi.
27 Ağustos'ta sabah saatlerinde Jamal Abdurrazak'ı telefonla arayan kişiler, Yaasen Muhammet'in ellerinde olduğunu 100 bin dolar fidye verilmezse öldüreceklerini ifade etti.
Abdurrazzak'ın Aksaray Polis Merkezi'ne şikayette bulunması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği Rehine Kurtarma ve Müzakere Timi, olayla ilgili çalışma başlattı.
Dolaylı müzakere yürüten ekipler, Abdurrazzak'ın şüphelilerle irtibatta bulunmasını istedi. Kendisinin öğrenci olduğunu 100 bin dolarının olmadığını aktaran Abdurrazzak, 20 bin dolar verebileceğini belirtti.
Abdurrazzak'ı arayan şüphelilerin Suriye Arapçasıyla konuştuğunu öğrenen polis, çalışmalarını Esenyurt'ta Suriyelilerin ağırlıkta olduğu bölgede yoğunlaştırdı.
Fatih Mahallesi'nde bir bodrum katına operasyon düzenleyen ekipler, banyoda elleri, ayakları bağlı halde tutulan Libyalı Muhammet'i kurtardı. Muhammet'i fidye için kaçırarak rehin tuttuğu iddia edilen Suriyeli 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yaasen Muhammet de polise, Tunuslu kadınla Esenyurt'ta bir evde buluştuktan sonra Suriyeli kişilerin ellerini ve ayaklarını bağlayarak kendisini rehin tuttuğunu anlattı. Polis, Tunuslu "Rava" isimli kadını yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
Şüpheliler Mustafa A. (24) Anos A. (24) ve Hussem Ş. (22) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler
Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı
İngiliz kadın İzmir'deki kalça ameliyatında öldü
Kemal Kılıçdaroğlu: Erdoğan ispat etsin siyaseti bırakırım!
Kalçasından çıkanlar şoke etti! Bu kadarını kimse beklemiyordu
Erzurum'da kan donduran olay! Duyanlar şok geçirdi, katili ayıymış
Çok kritik uyarı: Dünya yol ayrımında!
Kadın hırsızı elbise dolabında yakaladı!
Putin'in rakibinden olay yaratan çıplak paylaşım!
İYİ Parti'yi karıştıracak sözler: Meral Akşener'le görüşeceğim! Sıkıntılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum