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İstanbul'da rehine operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 15:18 | Son Güncelleme

Zanlı, 1,5 saat süren müzakerenin ardından polise teslim oldu - Rehine ve zanlının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Pendik'teki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kadın çalışanı rehin alan şahıs polise teslim oldu.

Asker olduğu belirtilen nişanlısı U.K. tarafından, stajyer memur olarak görev yaptığı Pendik Yenişehir Mahallesi'ndeki Melek Aknil Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde rehin alınan H.D, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı müzakereci ekipler ile Özel Harekat Polisleri'nin çabalarıyla kurtarıldı.

Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından silahlı zanlı, polise teslim oldu. H.D. ve U.K, ifadelerinin alınması için polis tarafından emniyete götürüldü.

Zanlı ve rehinenin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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