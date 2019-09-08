HABER

İstanbul'da "renkli koşu" festivali

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2019 16:46 | Son Güncelleme

Maltepe sahilinde düzenlenen yarış öncesi gıda boyalı nişastayla renklenen yarışmacılar, 5 kilometrelik etabı koştu

İSTANBUL (AA) - Renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', binlerce koşucunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği iş birliğiyle bu yıl 6'ncısı düzenlenen festival için koşucular Maltepe Sahilinde toplandı.

Yarış öncesi gıda boyalı nişastayla rengarenk bir görünüme kavuşan yarışmacılar, 5 kilometrelik etabı koştu.

Koşuya tekerlekli sandalyeli engelliler de katıldı.

Gençlerin yoğun katılım gösterdiği festivale aileleriyle gelen katılımcılar da renkli görüntüler oluşturdu. Ayrıca, turistler de festivale ilgi gösterdi.

Yaklaşık bir saat süren koşu etabının ardından şarkıcı Doğukan Manço sahne aldı.

Bu arada, ABD'de başlayan ve 6 yıldır Türkiye'deki farklı kentlerde de düzenlenen organizasyona, bugüne kadar yaklaşık 37 bin kişinin katıldığı ifade edildi.

PARTNER'Susamam' ile salladılar'Susamam' ile salladılar
Çocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktıÇocuklar, ölen anne kedinin yavrularına sahip çıktı
Eşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldüEşinin arkasından balkondan atlayan koca da öldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
koşu festivali maltepe

En Çok Okunan Haberler

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

Hülya Koçyiğit'e açıkladı: Evliliği denedim olmadı!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya 'kayyum' yanıtı!

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

İçişleri Bakanı açıkladı! Şehit Müdürünün kanı yerde kalmadı

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Susamam' paylaşımı! 'İlham alın daha cesur olun'

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

Süleyman Soylu'dan İstanbul için 'kayyum' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Binbaşı Ali Demir'in acı ölümü!

Binbaşı'nın acı ölümü! Bir anda yere yığıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme

Çavuşoğlu'ndan kritik görüşme!

HDP önünde eylem yapan annelere kadın gazetecilerden destek

HDP önünde eylem yapan annelere destek!

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut'tan 'Yenikapı' açıklaması

İBB'den 'Yenikapı' açıklaması

Diyarbakır'daki HDP önünde annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Annelerin oturma eyleminde gerginlik!

Son dakika: İTÜ mezunu Halit Ayar'ın İstiklal Caddesi'nde öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İTÜ mezunu gencin öldürülmesiyle ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.