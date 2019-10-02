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İstanbul'da "Rize Tanıtım Günleri" 16 Ekim'de başlayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:28 | Son Güncelleme

İstanbul'da "Rize Tanıtım Günleri" 16 Ekim'de başlayacak

İSTANBUL (AA) - Rize Dernekler Federasyonu (RİDEF) tarafından Rize Valiliğinin de desteğiyle "Rize Tanıtım Günleri" düzenlenecek.

Maltepe Sahili etkinlik alanında, 16 Ekim'de başlayacak tanıtım günleri 4 gün sürecek.

Etkinlikte, kültürel öğeler ve yöresel yiyeceklerin katılımcılara ikram edileceği stantlar da açılacak.

Vatandaşlar etkinlik alanlarında yapılan tanıtımları ve sunumları izleyebilecek, çeşitli ürünleri satın alabilecek ve konser izleyebilecek.

Çeşitli yarışmaların da düzenleneceği etkinlik alanında, yapımı devam eden Rize-Artvin Havalimanı ile Ovit Tüneli'nin maketi de yer alacak.

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Rize Tanıtım Günleri

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