İstanbul'da "Roman Çalıştayı" yapıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "Roman Çalıştayı" düzenledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yenikapı'daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen "Roman Çalıştayı"nda, CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu ve Kültür Varlıkları Daire Başkanı Mahir Polat, konuşma yaptı. Araştırmacı Ceren Gökçe de katılımcılara Roman vatandaşlara ilişkin bilgi verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalıştayda, eşit yurttaş anlayışına inandıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu ülkenin ve şehrin, hep birlikte sahibiyiz. Hep birlikte sorumluluklarımız var. Özgürlüklerimiz var, bunları yaşamalıyız, ama bazen ön yargılar, bütün bu güzel cümlelerin önüne geçebiliyor. Ayrımcılıktan doğan bazı muameleler, açıkçası hayatımıza negatif yansıyabiliyor. Bir bakıyoruz ki belli kesimler, yaşamdan dışlanabiliyor. Bu dışlanmalar, en büyük moralsizliğimiz. Ne yazık ki Roman vatandaşlarımız da bu mağduriyeti en fazla yaşayan hemşehri gruplarımızdan biri ya da vatandaşlarımızdan bir bölümü."