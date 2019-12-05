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İstanbul'da Rus turisti gasbettiği gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2019 12:09 | Son Güncelleme

İstanbul'da Rus turisti gasbettiği gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da Rus turisti gasbettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, vatandaşlar yardımıyla 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan Rus Mago Mednur M'nin, Topkapı'da metrobüs durağı yakınlarında bıçaklı 3 kişi tarafından cep telefonunun gasbedildiğini bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Cevizlibağ metrobüs durağı üst geçidinin altında duran ve vatandaşların verdiği eşkal bilgileriyle örtüşen İbrahim Y, Sadettin D. ve Cemal Cabbar K'ye kimlik kontrolü ve üst araması yaptı.

Aramada, gasbedilen cep telefonu İbrahim Y'nin üzerinde bulundu.

Gözaltına alınan şüphelilerin, kısa süre önce Bünyamin Y'yi de gasbettikleri ve Bünyamin Y'nin karakola gelerek zanlıları teşhis ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

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