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İstanbul’da sabah ezanı imsak vaktinde okunacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 12:12 | Son Güncelleme

İSTANBUL Müftülüğü vatandaşların sabah namazlarına katılımını kolaylaştırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan kararı cuma namazında ve bu günkü sabah namazında  cemaate duyurdu.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Müftülüğü vatandaşların sabah namazlarına katılımını kolaylaştırmak amacıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nca alınan kararı cuma namazında ve bu günkü sabah namazında cemaate duyurdu.

İstanbul Müftülüğü'nden yapılan açıklamada, “İleri saat uygulaması sebebiyle sabah namazına katılımda sıkıntı yaşayan kardeşlerimizin taleplerine cevap vermek üzere 19 Kasım 2018 Pazartesi sabahından itibaren sabah ezanı imsak vaktinde okunacak, namaz ezandan yarım saat sonra kılınacaktır” denildi.

Diğer illerdeki sabah ezanı ve namaz saatlerini de müftülükler belirleyecek. Bu arada bazı camilerde Suriyelilerin de anlayabilmeleri için bu duyuru cemaate Arapça da okundu.

YARIN MEVLİT KANDİLİ
Hz. Muhammed’in doğum günü, yarın ‘Mevlit Kandili’ olarak idrak edilecek. Sözlükte “doğulan yer ve zaman” anlamına gelen mevlid (çoğ. mevâlid) kelimesi, İslâmî literatürde “Hz. Peygamber’in doğum günü, aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi olarak biliniyor. İslam'da Hz. Muhammed'in doğum günü farklı mezheplerde kutlanıyor. Sünniler Rebiülevvel ayının 11’inci gecesini 12’nciye bağlayan geceyi Mevlid Kandili olarak kutlanıyor. Şiiler ise Rebiülevvel ayının 17’nci günü Mevlid günü ve 17'ye dönen geceyi de Mevlid Gecesi olarak adlandırıyor. Bu iki tarih arasındaki hafta da Kutlu Doğum Haftası olarak kutlanıyor.

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