HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da şafak operasyonu: 123 kişi yakalandı

İstanbul’da şafak operasyonu: 123 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarla aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 123 kişi yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, sabah saatlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarla aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 123 kişi yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, sabah saatlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. 234 ekip ve 558 personelin katıldığı operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 123 kişi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı Seren Serengil: Ha gayret Seda abla, az kaldı
Merakla bekleniyordu! Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldıMerakla bekleniyordu! Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
Aracınız için periodik bakım neden önemlidir? Aracınız için periodik bakım neden önemlidir?
En Çok Okunan Haberler
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Herkes için HES zorunlu mu olacak?
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Çok sayıda kişi "Swinger" operasyonunda gözaltına alındı
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Ünlü oyuncu Çukur'a veda etti!
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
Kanada Türkiye'ye İHA ekipmanı satışlarını askıya aldı!
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
Antalya'da korkunç olay! Cesedi beton zeminde bulundu
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
İzmir'de muhasebe müdüründen dudak uçuklatan vurgun
Diğer Haberler
Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
Merakla bekleniyordu! Fatih Sultan Mehmet'in tablosu ziyarete açıldı
Bağcılar'daki dehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiası
Dehşet veren olayda 'yasak aşk' iddiası
İstanbul için çok kritik kuraklık uyarısı: 70-80 günlük su kaldı
Bu uyarı tüm İstanbullulara: 70-80 gün kaldı, acilen...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Erdoğan ile Merkel arasında kritik görüşme
Hastanede 'beyaz kod' alarmı! 2 doktor ile bir polise saldırı
Hastanede 'beyaz kod' alarmı! 2 doktor ile bir polise saldırı
Kütahya'da koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla gömüldü
Koronavirüsten ölen 5 kişi tabutlarıyla gömüldü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.