HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul’da şafak operasyonu: 156 kişi yakalandı

İstanbul’da şafak operasyonu: 156 kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2020 12:46 | Son Güncelleme

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarla aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 156 kişi yakalandı.Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, sabah saatlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi.

İstanbul’da şafak operasyonu: 156 kişi yakalandı

Kent genelinde düzenlenen operasyonlarla aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 156 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, sabah saatlerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. 246 ekip ve 628 personelin katıldığı operasyon sonucunda, çeşitli suçlardan aranması olan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan toplam 156 kişi yakalandı. Ekiplerce gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere teslim edildi.

İstanbul’da şafak operasyonu: 156 kişi yakalandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı? Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyorBomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
İşte yüksük çorbası tarifi...İşte yüksük çorbası tarifi...
En Çok Okunan Haberler
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
Fox TV'den iddialı dizi için flaş karar!
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
'Acı biber koronadan koruyor' iddiasıyla ilgili açıklama geldi
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
Baraj gölü yüzeyinde şaşırtan görüntü
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
19 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Çukur'da büyük sürpriz! Ünlü oyuncu böyle geri döndü
Türkiye genelinde internet kesintisi
Türkiye genelinde internet kesintisi
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
Korkunç kaza! 5 yaşındaki çocuk ile babası hayatını kaybetti
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Talu'nun zor anlar! 'Bir o.... buluyorlar' deyince şoke oldu
Evlendiği günün sabahı intihar etti
Evlendiği günün sabahı intihar etti
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
'Pes' dedirten olay! Cesede bakarak piknik yaptılar
Diğer Haberler
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
İstanbul'da barajlar alarm veriyor: Yağışların faydası olmadı
İstanbul'u bekleyen tehlike! Yağmur yağdı ama...
HDP'li Remziye Tosun hakkında soruşturma
HDP'li vekil hakkında soruşturma
Lavabo açarken kullandığı ürün bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Esenyurt'ta dehşet anları! Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Eşinin baba evini kurşunlayan şüpheli kamerada
Kırmızı bültenle aranıyordu! Ahmet Bal etkisiz hale getirildi
Ahmet Bal etkisiz hale getirildi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.