İstanbul’da şafak vakti dev narkotik operasyonu: 110 gözaltı

İstanbul’un 3 ilçesinde şafak vakti 500 polisin katılımıyla önceden belirlenen 110 adrese özel harekat polisi destekli eş zamanlı narkotik operasyonu düzenlendi. Operasyonda 100 şüpheli gözaltına alınırken, kadın torbacının evine baskın yapan polis, poşetlere kat kat sarışmış çok miktarda çeşitli uyuşturucu madde ve tabanca ele geçirdi. Kadının uyuşturucuları sakladığı yere pitbull köpek bağladığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Avcılar, Beyoğlu ve Küçükçekmece ilçesinde önceden belirlenen 110 adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi.

100 şüpheli gözaltına alındı

Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürürken, şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise 100 kişi gözaltına alındı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.