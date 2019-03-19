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İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 07:34 | Son Güncelleme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde kent genelinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Polis helikopterinin de havadan destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyona Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı. Vatan Caddesinde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler sabah saat 05.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında kent genelinde önceden belirlenen bir çok adrese kapılar koçbaşı ve levye yardımıyla kırılarak girildi.
Operasyon yapılan sokaklarda Narkotik köpeklerinin arama yaptığı görülürken, Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri belirlenen adreslerde detaylı arama çalışmalarını sürdürüyor. Şafak vakti eş zamanlı yapılan operasyonda ise çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu: Çok sayıda gözaltı

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