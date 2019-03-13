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İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 08:07 | Son Güncelleme

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

İstanbul’da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Sokak torbacılarına yönelik düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alındı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde Beykoz merkezli 5 ilçede 40 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Geniş çaplı düzenlenen operasyonda arama yapılan adreslerde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, operasyonda 40 şüpheli gözaltına alındı.

40 adreste 40 gözaltı
Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 40 şüpheli yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Beykoz’da uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen zanlılara ait önceden belirlenen 40 adrese baskın yapıldı.

Yatağın altındaki kavanozda bulundu
Operasyon Kapsamında Beykoz Tokatköy Mahallesi’nde bir eve baskın düzenleyen ekipler, hassas burunlu narkotik köpeği “Kara’nın” araması sonucunda yatağın altında kavanozun içerisine gizlenmiş çok miktarda “skunk” diye tabir edilen ot esrar ve ekstazi hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıslar emniyete götürülürken, maddeleri ise el konuldu.

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti özel harekat destekli narkotik operasyonu: 40 gözaltı
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