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İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 06:57 | Son Güncelleme

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu operasyon düzenledi.

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı şafak operasyonu operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Üsküdar Şehit Polis Memuru Mehmet Şevket Uzun Çevik Kuvvet yerleşkesinde toplanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim Büro Amirliği'ne bağlı ekipler saat 04.00 sıralarında konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Ekipler çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Baskın yapılan adreslerden birisi de Çiftlik Mahallesi Akılçelen Sokak'taki 2 katlı bir müstakil ev oldu. Operasyon kapsamında narkotik ekipleri, özel harekât polislerinin desteğiyle eve girdi. Bazı özel harekât polisleri bu sırada çevrede güvenlik önlemi alarak arama yaptı. Bir polis helikopteri de operasyona havadan destek verdi.

NİGHT İSİMLİ NARKOTİK KÖPEĞİ EVİN BAHÇESİNDE HİNT KENERVİRİ BULDU

Adreste yapılan aramalarda özel eğitimli Night isimli narkotik köpeği evin bahçesinde ekili halde Hint keneviri bitkisi ile evin odunluk kısmında da bir miktar kurutulmuş Hint keneviri bulundu. Baskında bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında toplam 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken, bir miktar uyuşturucu madde ile çok sayıda silah ele geçirildiği belirtildi. Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

İstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonuİstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonuİstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonuİstanbul'da şafak vakti uyuşturucu operasyonu

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