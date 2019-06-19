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İstanbul'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 08:40 | Son Güncelleme

İstanbul'da sağanak

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Kentin bazı bölgelerinde sabah saatlerinde aniden etkili olan sağanak nedeniyle trafik aksadı. Seyrantepe mevkisi TEM bağlantı yolunda oluşan su birikintisi nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İtfaiye ekiplerinin yoldaki çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Öte yandan aniden başlayan sağanak nedeniyle hasarlı trafik kazaları da meydana geldi.

Tarlabaşı Bulvarı'nda, Sezgin K. yönetimindeki 34 JZE 53 plakalı kamyonet, kaygan yolda sürücünün direksiyon kaybetmesiyle yan yattı. Yaralanan sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Piyalepaşa Bulvarı'nda da minibüsün devrilmesiyle trafik bir süre aksadı.

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