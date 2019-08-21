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İstanbul'da sağanak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

Anadolu Yakası'nda, yağış nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları meydana geldi - Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bazı iş yerlerini su bastı

İSTANBUL (AA) - Anadolu Yakası'nda, sağanak nedeniyle bazı caddelerde su taşkınları yaşandı.

Kadıköy Şair Arşi Caddesi'nde rögarların tıkanması sonucu su taşkınları meydana gelirken, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Yağış nedeniyle Fikirtepe'deki sanayi sitesinde bulunan bazı iş yerlerini de su bastı. İş yeri sahipleri, kendi imkanlarıyla temizlik çalışması başlattı.

Bu arada Fikirtepe metrobüs durağındaki alt geçidi de su bastığı görüldü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle, Marmaray metrosunun Feneryolu istasyonundan transit geçiş yapacağı öğrenildi.

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Anadolu yakası sağanak

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