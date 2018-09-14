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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 02:52 | Son Güncelleme

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul genelinde şiddetli yağış devam ediyor.

Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak sürüyor. Şiddetli yağış, Avrupa Yakası'nda da etkili oluyor.

Yağış nedeniyle bazı binaların bodrum katlarını su bastı. İtfaiye ekipleri bu binalardan su tahliyesi yaptı.

Belediye görevlilerinin ihbarları değerlendirerek tahliye çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, yollarda oluşan su birikintileri ise sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yolda kalan araçlar belediye çalışanlarının müdahalesiyle kurtarıldı.

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