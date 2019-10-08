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İSTANBUL'DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 07:39 | Son Güncelleme

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor.

Haber-Kamera: Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL,(DHA)

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren sağanak etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarının ardından sağanak sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde etkili olmaya başladı. Yağış nedeniyle sabah işe giden vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı. Trafikte de yağış nedeniyle belli noktalarda yoğunluk yaşanıyor.

Görüntü dökümü

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-D-100'den detaylar

-Vatandaşlardan detaylar

-Genel ve detaylar

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