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İstanbul'da sağanak etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 23:19 | Son Güncelleme

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un bazı kesimlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintisi oluştu.

Yağış, özellikle Anadolu Yakası'nda Kartal, Pendik, Tuzla, Sultanbeyli ve Beykoz civarında etkili oluyor.

Şiddetli yağışın başlamasıyla itfaiye ekipleri, olası su baskınlarına karşı bazı noktalarda önlem aldı.

Pendik'te Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda suyun içinde kalan aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla buradan çıkarken aynı yerde mahsur kalan diğer araç da itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki bir okulun istinat duvarından sızan yağmur nedeniyle zabıta ekipleri çökme tehlikesine karşı önlem aldı. Okulun bulunduğu caddenin bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

İstanbul'da sağanak etkili oluyor

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istanbul sağanak yağış

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