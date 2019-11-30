HABER

İstanbul'da sağanak: Pendik'te iki otomobil mahsur kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.11.2019 23:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı.

Ali Kerem BENGİ / İstanbul,(DHA) İSTANBUL'da akşam saatlerinde etkili olan sağanağın ardından Pendik'te su basan yolda iki otomobil mahsur kaldı. Her iki otomobilde bulunan toplam 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Pendik, Yenişehir Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı'nda sağanağın ardından iki otomobil su basan yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İSKİ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobiller içerisinde mahsur kalan kişileri kurtardı. Otomobildekileri kurtaran ekipler ardından otomobilleri sudan çıkardı. Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. İSKİ ve Pendik Belediyesi ekipleri biriken suyu tahliye çalışması başlattı.
(FOTOĞRAFLI)

PARTNER'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti'Eşim banyo yapmıyor' diyerek boşanmak istedi! Gerçek şoke etti
Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandıŞair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı
Sağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldıSağanak sonrası yollar göle döndü, araçlar yolda mahsur kaldı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı

Büyük ikramiye 1 kişiye çıktı! İşte kazandıran numaralar

İranlı istihbarat görevlisinin öldürülmesine ilişkin tutuklama talebi

İranlı ajanın öldürülmesine ilişkin 7 kişiye tutuklama talebi

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

40 yıl hapis cezasıyla aranıyordu! Yakalandı

Son dakika! Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Ayşe Tuba Arslan öldürülmeden önce 23 kez suç duyurusunda bulunmuştu! HSK inceleme başlattı

HSK, Ayşe Tuba Arslan'ın ölümünde ihmal iddiasını inceleyecek

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

Irak'ta Başbakan Abdulmedi istifasını Meclis'e sundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.