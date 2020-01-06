HABER
  4. İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞE NEDEN OLDU (1) 

İSTANBUL'DA SAĞANAK TRAFİĞE NEDEN OLDU (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 09:34 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti.

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Alper KORKMAZ-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yağmur, sabah saatlerinde de devam etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre 09.15'te yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı.
Meteoroloji dün yaptığı açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde görülecek sağanağın, il genelinde salı gece saatlerine kadar kuvvetli (60-100 kg/m2) olması beklendiğinden ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer vermişti. Sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sürücüler yollarda zor anlar yaşadı. Yağışla birlikte uzun araç kuyrukları ulaştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritası verilerine göre 09.15'te yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı. Yağışın gün içerisinde etkisini arttırması bekleniyor.

Görüntü dökümü:
-----------------------
-Kadıköy D-100 karayolundan görüntü
-Her iki yönde de trafik yoğunluğu
-HALİÇ
-Metrobüs durağındaki vatandaşlar
-Yağış
-Trafikten detaylar
-Genel ve detaylar

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haberŞevket Çoruh-Özge Turna çiftinden müjdeli haber
Bursa’nın Büyükorhan ilçesine yılın ilk karı düştüBursa’nın Büyükorhan ilçesine yılın ilk karı düştü
Koyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildiKoyun yüklü kamyonette, 32 kilo eroin ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

ABD 'izliyoruz' diyerek duyurdu: İran alarm durumuna geçti!

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

İran'dan ABD'ye İsrail'li meydan okuma! 'Yerle bir ederiz'

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Çok sert sözler! 'Köy yanar, k… taranır'

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Milyonları ilgilendiren karar! Onlar da tazminat ödeyecek

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Canlı yayın karıştı! 'Ben bunların tümüne namaz kıldırırım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Kütahya'da yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Jeofizik uzmanı Dr. Gündoğdu: Kandilli'deki uyarı sistemi neden devreye girmedi?

İstanbul depremi için çarpıcı sözler: Kandilli açıklasın

Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Elazığ'da 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Elazığ'da 34 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bursa'da kadınların ölümden döndüğü kaza anı kamerada

Yer: Bursa! Kadınlar ölümden döndü

6 Ocak okullar tatil mi? (Kar tatili olan iller)

Üç ilde okullara kar tatili

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.