İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ 

Haber- Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA
İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. . İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ve İtfaiye ise su baskınlarına karşı tedbir almaya devam ediyor. Beyoğlu'na Meclis-i Mebusan Caddesi'nde gerçekleşen su baskınına ekipler anında müdahale ederken caddelerde aşırı su birikintileri oluştu. Vatan Caddesi'nde su basan yollarda tıkanan rögarlar açılarak biriken sular boşaltıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağışla ilgili yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti.
Görüntü dökümü:
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FATİH
-Vatan caddesi'nde yağış görüntüsü
-Yollarda oluşan su birikintileri
-Tıkanan rögarların açılması
-Genel ve detaylar
BEYOĞLU
-Meclisi Mebusan Caddesinde yağış görüntüsü
-Su basan yollardan görüntü
-Yürümekte zorlanan vatandaşlar
-İtfaiye ekiplerinin su tahliye çalışlamalır
-Genel ve detay görüntüler
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