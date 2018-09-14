Ertan KILIÇ-Ozan URAL-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) İSTANBUL'da sağanak yağış etkili oluyor. . İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin ve İtfaiye ise su baskınlarına karşı tedbir almaya devam ediyor. Beyoğlu'na Meclis-i Mebusan Caddesi'nde gerçekleşen su baskınına ekipler anında müdahale ederken caddelerde aşırı su birikintileri oluştu. Vatan Caddesi'nde su basan yollarda tıkanan rögarlar açılarak biriken sular boşaltıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağışla ilgili yapılan açıklamada gece saatlerinde özellikle Sarıyer, Beşiktaş, Beykoz, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Maltepe, Kartal, Pendik ve Tuzla ilçelerinde etkili olacağı belirtilmişti.

