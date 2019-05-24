İstanbul'da sağanak yağış

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle trafik kazaları ve su baskınları meydana geldi.

Kozyatağı'ndaki Tuzcuoğlu Köprüsü üzerinden D-100 Karayolu'na bağlanmak isteyen Ömer Saydam idaresindeki 34 HD 9169 plakalı hafriyat kamyonu, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine bariyerleri aşarak yan yolda durdu.

Sürücünün yara almadığı kazada hasar meydana geldi.

Bu arada Göztepe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi'nde 5 katlı binanın zemin katını su bastı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, evdeki suyu tahliye etti.

Su baskını nedeniyle de evde hasar oluştu.

