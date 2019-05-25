İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL ,(DHA)
İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer sağanak yağış etkili oldu. Fatih'te aniden bastıran sağanak yağışa vatandaşlar hazırlıksız yakalandı. Yağış nedeniyle birçok sürücü ve vatandaş zor anlar yaşadı. Fatih'te bazı yollarda su birikintileri oluştu.
Görüntü Dökümü:
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-Yağmur
-Vatandaşlardan görüntü
-Araçlardan görüntü
-Yağmurdan korunmaya çalışan insanlardan görüntü
-Yolda oluşan su birikintileri
-Diğer detaylar
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