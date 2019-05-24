İstanbul'da sağanak yağış etkili oldu

Hüseyin COŞKUN - Soner HASIRCIOĞLU- Ozan URAL - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İSTANBUL'da sabahın ilk saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Gün, gök gürültüsü ve birbiri ardına çakan şimşeklerle aydınlandı. Birçok sürücü sağanak yağışa hazırlıksız yakalanırken, bazı vatandaşlar ise yağmura karşı ilginç önlemler aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak ve yıldırım uyarısı yaptığı İstanbul'da, beklenen yağış sabahın ilk saatlerinde başladı. İstanbul genelinde beklenen sağanak yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle etkili oldu. Bazı sürücüler ve vatandaşları yağmura hazırlıksız yakalanırken bazı vatandaşlar ise ilginç önlemler aldı. Sağanak yağış, yaklaşık 1 saat sürdü.

