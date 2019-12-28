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  4. İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 08:40 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden dün yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren yağış etkisini gösterdi. Sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar ise sağanak yağış ve hava soğukluğu nedeniyle zor anlar yaşadı.

İstanbul sabah saatlerinde güne sağanakla uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü de daha önce sağanak yağış konusunda uyarılarda bulundu. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar rüzgar ve yağış nedeniyle zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının kent genelinde 6 dereceğe olacağı tahmin edilirken, meteoroloji yağışların öğleden sonra yüksek kesimlerde karla karışık yağmur şeklinde olacağı uyarısında bulundu. Bazı vatandaşların hazırlıklı olduğu bazılarının ise yağmura hazırlıksız yakalandığı görüldü.

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