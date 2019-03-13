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İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 04:40 | Son Güncelleme

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağana yağış gece de etkisini artırarak devam ettirdi.İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da akşam saatlerinde etkisini gösteren sağana yağış gece de etkisini artırarak devam ettirdi.
İstanbul’da akşam saatlerinde etkili olan sağanak gece de devam etti. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamanın ardından, İstanbul’da akşam saatlerinde sağanak yağış başladı. Avrupa yakasında etkili olmaya başlayan yağış, gece saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nda da etkisini arttırarak devam etti. Sağanak yağış bazı vatandaşlara ise zor anlar yaşattı.

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor

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