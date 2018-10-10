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İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞMUR…

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 21:33 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor.

Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

İstanbul'da sağanak yağmur etkili oluyor. Taksim Meydanı'nda yağmura hazırlıksız yakalananlar koşturarak duraklara sığındı.

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