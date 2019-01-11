HABER

İstanbul'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 09:44 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor.

İstanbul'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar 

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL (DHA)-İSTANBUL'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar etkili oluyor. Sabah saatlerinde etkisini arttıran yağmur ve şiddetli rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı. Taksim Meydanı'nda bazıları yağmurdan şemsiyeleriyle korunurken bazıları ise dükkan tentelerine sığınarak yağmurun dinmesini bekledi. Şiddetli rüzgar şemsiyeleriyle yürüyenlere de zor anlar yaşattı. Vatandaşların bazıları şiddetli esen rüzgar nedeniyle şemsiyelerini başının üzerinde tutmakta zorlandı. Şiddetli rüzgar deniz ulaşımını da etkiledi. İDO ve Şehir hatlarında bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler oldu. Fındıklı sahilinde ise rüzgar nedeniyle kıyıya büyük dalgalar vurdu.
(FOTOĞRAF)

İstanbul'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar İstanbul'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar İstanbul'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar İstanbul'da sağanak yağmur ve şiddetli rüzgar

PARTNERBir Behlül Haznedar olmak kolay değilBir Behlül Haznedar olmak kolay değil
'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!
'Telefonda hayat kurtarmada yüzde 99 başarılıyız''Telefonda hayat kurtarmada yüzde 99 başarılıyız'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Ünlü dizinin oyuncusu çete lideri çıktı

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

'Bilal Erdoğan'ın adı İBB Başkanlığı için geçiyor'

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Bakan açıkladı! Ücretli poşetlerde yeni uygulama: Zorunlu hale getirdik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Komagene çiğ köftenin sahiplerinden FETÖ firarisi Murat Sivrikaya yakalandı

Sahte kimlikle İzmir'de yakalandı!

TEM’de zincirleme kaza! Trafik durma noktasına geldi

İstanbullular dikkat! Trafik durma noktasına geldi

İzmir'de sel nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı! Araçlar mahsur kaldı

Sel nedeniyle karayolu trafiğe kapatıldı!

Komşularına 'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!

'Evde tek başıma ölürüm, beni kontrol edin' dedi ardından öldü!

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte Fransız Pierre de Gigord'un arşivinden Osmanlı fotoğrafları

Bu kareleri ilk kez göreceksiniz! İşte 1800'lü yıllarda Türkiye

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Lütfen her anne ve baba 'uyuma' isimli aplikasyonu telefonuna indirsin

Soylu: Her anne ve baba bu aplikasyonu telefonuna indirsin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.