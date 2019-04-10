HABER

İstanbul'da sahte altınla dolandırıcılık

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 14:07 | Son Güncelleme

Suriye'den getirdiklerini söyledikleri sahte altın sikkeleri satarak İran uyruklu bir kişiyi dolandırdığı öne sürülen şüpheliler, bir başka kişiyi de aynı yöntemle dolandırmaya çalışırken suçüstü yakalandı - Gözaltına alınan Suriye uyruklu 2'si kadın 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da sahte altın sikkelerle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen Suriye uyruklu 4 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart'ta Esenyurt'ta turizm sektöründe çalışan İran uyruklu Ali Rıza Omidi'ye ulaşan 4 kişi, Suriye'den getirdikleri 500 altın sikkeyi, değerinin altında satmak istediklerini söyledi.

Altınları görmek için Suriyeli 4 kişiyle buluşan Omidi, gösterilen 500 sikke arasından seçilen 3'ünü bir kuyumcuya götürdü. Kuyumcunun altınların gerçek olduğunu söylemesi üzerine Omidi, 20 bin dolar karşılığında sikkeleri satın aldı. Tekrar kuyumcuya giden Omidi, altınların sahte olduğunu öğrenince durumu polis bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Bu sırada şüpheliler, Omidi'nin İran uyruklu arkadaşı Jamal Beıdsaya'ya da Suriye'den getirdiklerini söyledikleri altın sikkeleri satmak için ulaşınca polis harekete geçti.

Polis, Beıdsaya'dan şüphelilerle buluşmasını istedi. Bunun üzerine Jamal Beıdsaya, altınları görmek için şüphelilerin Esenyurt'taki evine gitti. Söz konusu eve operasyon düzenleyen ekipler, burada Suriye uyruklu 2'si kadın 4 kişiyi yakaladı. Operasyonda 500 sahte altın sikke ele geçirildi.

Şüphelilerin, dolandırdıkları kişilere sahte sikkelerin içinden el çabukluğuyla 3 gerçek sikkeyi seçip verdikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandıKorkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı
Parası biten 40 göçmen Diyarbakır otogarında kalıyorParası biten 40 göçmen Diyarbakır otogarında kalıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık sahte altın sikke yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği

En Çok Okunan Haberler

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Tüm gözler Ankara'da! Görüşme sona erdi

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

Elçin Sangu'nun İmamoğlu paylaşımı olay oldu

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

İstanbul'da son durum! Canlı yayında oy farkını açıkladı

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: İptale götürür

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Malatya'da bir deprem daha!

Malatya'da bir deprem daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Sahile giden şaşkına döndü! 10 günde değişti

Omzuna korkuluk demiri saplandı

Korkunç! Omzuna korkuluk demiri saplandı

Polis haftası kutlamalarında off-road ve drift şov

Polis kutlamalarında drift şov

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Zap, Gara ve Avaşin-Basyan'a operasyon!

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Hepsi dizilerde kullanıldı! Tarih böyle günümüze taşındı

Mimar Sinan'ın eserleri doğduğu toprakların izlerini taşıyor

Mimar Sinan'ın sırrı topraklarından çıktı! Meğer...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.