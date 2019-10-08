İstanbul'da "sahte altınla dolandırıcılık" operasyonu

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkelerinden altın getirip piyasa değerinin altında satacakları söyleyerek sahte altınla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, R.C.Ç. ağustos ayında "Afrika ülkelerinden konsolosluk aracılığıyla yurda altın soktuğunu ve piyasa değerinin altında satacağını" söyleyen Afrika uyruklu 2 kişinin 60 bin dolarını dolandırdığını, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak bir arkadaşına ulaştığını polise bildirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

R.C.Ç'nin arkadaşı ile şüpheliler arasında dolaylı müzakere yürüten polis ekipleri, 4 Ekim'de Şişli'de bir otelde buluşma ayarladı. Yakalanmamak için önlem alan şüpheliler, buluşmaya önce yabancı uyruklu 2 kişi ile arkasından Türk vatandaşı 2 kişi gönderdi.

Bir süre bekleyen polis, şüphelilerin gelmemesi üzerine 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ile R.C.Ç'nin arkadaşı tekrar irtibata geçip bir gün sonrası için buluşma ayarladı.