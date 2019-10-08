HABER

İstanbul'da "sahte altınla dolandırıcılık" operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

"Konsolosluk aracılığıyla Afrika ülkelerinden altın getirdiklerini, piyasa değerinin altında, döviz karşılığında satacaklarını" söyleyerek sahte altınla dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı - Şüphelilerin aynı yöntemle 3 kişiyi 150 bin dolar dolandırdığı ileri sürüldü

İSTANBUL (AA) - Afrika ülkelerinden altın getirip piyasa değerinin altında satacakları söyleyerek sahte altınla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, R.C.Ç. ağustos ayında "Afrika ülkelerinden konsolosluk aracılığıyla yurda altın soktuğunu ve piyasa değerinin altında satacağını" söyleyen Afrika uyruklu 2 kişinin 60 bin dolarını dolandırdığını, şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak bir arkadaşına ulaştığını polise bildirdi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine çalışma başlattı.

R.C.Ç'nin arkadaşı ile şüpheliler arasında dolaylı müzakere yürüten polis ekipleri, 4 Ekim'de Şişli'de bir otelde buluşma ayarladı. Yakalanmamak için önlem alan şüpheliler, buluşmaya önce yabancı uyruklu 2 kişi ile arkasından Türk vatandaşı 2 kişi gönderdi.

Bir süre bekleyen polis, şüphelilerin gelmemesi üzerine 4 kişiyi gözaltına aldı.

Şüpheliler ile R.C.Ç'nin arkadaşı tekrar irtibata geçip bir gün sonrası için buluşma ayarladı.

Yanında sahte dolarla buluşmaya giden alıcı, şüphelilerden altın satın alırken polis baskın düzenledi. Kamerunlu Ronel Tela F. (28) ile Gineli Souma S. (23) gözaltına alındı.

- Güven kazanmak için kuyumcuya götürmüşler

Şüphelilerin Afrika ülkelerinden konsolosluk aracılığıyla yurda altın soktukları ve piyasa değerinin altında döviz karşılığında satacaklarını söyleyip mağdurlarla bir otelde buluşma ayarladıkları ve bakır kaplı küçük madenleri altın olarak tanıttıkları belirlendi.

Güven kazanmak için yanlarına bir miktar altın alıp kuyumcuya giden şüphelilerin altınların geri kalanını ve mağdurun yanında getirdiği dövizi otel kasasında bırakmayı önerdikleri, mağdurların dövizini el çabukluğuyla kasaya koymadan önce sahte dövizlerle değiştirdiği öğrenildi.

Şüphelilerin, kuyumcunun altınların sahte olduğunu söylemesi üzerine "Biz de dolandırıldık, özür dileriz." diyerek olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan Afrika uyruklu 2 şüphelinin aynı yöntemle 3 kişiyi 150 bin dolar dolandırdığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ronel Tela F. tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER'Davamız devam ediyor' 'Davamız devam ediyor'
Antalya'da denizde hortumAntalya'da denizde hortum
Şarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusuŞarkıcı Fatih Bulut'a suç duyurusu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Asayiş Şube Müdürlüğü dolandırıcılık sahte altın sahte döviz yankesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Berlin’den Ankara’ya: Sonuçları vahim olur

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan flaş operasyon açıklaması!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Son dakika: Rusya'dan ABD açıklaması

Rusya'dan flaş ABD açıklaması

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı

Ömer Halisdemir'in şehit edilmesi davasıyla ilgili yeni gelişme

FETÖ'den yargılanan Mustafa Seyidoğlu ve Serdar Seyidoğlu hakkında karar

Ünlü iş adamları hakkında flaş karar!

Çanakkale'de bazı feribot seferleri iptal edildi

Deniz ulaşımına olumsuz hava engeli

Son dakika! MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu: 9 terörist öldürüldü

MİT ve TSK'dan sınır ötesi operasyonu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.