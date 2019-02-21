İstanbul’da sahte enerji içeceği operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerini düzenlediği operasyonda toplam 141 bin 764 sahte enerji içeceği ve enerji içeceği üretiminde kullanılan 142 kilo ham madde ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipler, İstanbul Sultanbeyli’de durumundan şüphelendikleri bir tırı durdurarak arama yaptı. Yapılan aramalarda 132 bin 764 adet sahte enerji içeceği ve içeceklerin yapımında kullanılan çift kazanlı makine ele geçirildi. Konuyla ilgili yapılan çalışma sonucunda sahte enerji içeceklerinin gideceği depoya polis ekipleri operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 9 bin adet sahte enerji içeceği ve 142 kilogram Sildenafil ham maddesi yakalandı. Yakalanan sahte enerji içeceklerinde yapılan laboratuvar incelemelerinde ise içerisinde performans arttırıcı ilaç etken maddesi olan Sildenafil ve Tedafil ile zayıflama içerikli ilaç etken maddesi olan Sibutramin ele geçirildi. Tır şoförü O.Y., ile iş yeri sahibi K.K.T., gözaltına alındı.



PARTNER Seks bağımlısı 3 çocuk annesi kadının itirafları