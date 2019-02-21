İstanbul'da sahte enerji içeceği operasyonu

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA) SULTANBEYLİ'de bir TIR'da ve Beykoz'da bir depoya yapılan baskınlarda toplam 141 bin 764 sahte enerji içeceği ile 142 kilogram Sildenafil ham maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte enerji içecekleri yapılan analizde ilaç ham maddelerinin gıda ürünlerinde kullanıldığı tespit edildi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir TIR ile İstanbul'a sahte enerji içeceği sokulacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri 6 Ocak'ta Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Demokrasi Caddesi üzerinde TIR'ı bularak durdurdu. TIR sürücüsü O.Y., polis ekiplerine TIR'da 720 kilogram toz şeker olduğunu söyledi. Kaçakçılık polisleri TIR'ın dorsesinde 132 bin 764 tane enerji içeceği ile enerji içeceklerini doldurmakta kullanılan bir makine ele geçirdi.

Şüpheli O.Y'nin. sahte enerji içeceklerini Beykoz Mahmutpaşa Mahallesi Mahmutpaşa Caddesi'nde bulunan bir depoya götüreceğini söylemesi üzerine polis ekipleri depoya baskın düzenledi. Depo sahibi K.K.T. gözaltına alındı. Yapılan aramada 9 bin sahte enerji içeceği ile 142 kilogram Sildenafil ham maddesi ele geçirdi.