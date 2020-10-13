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İstanbul’da sahte içki ölümlerine ilişkin 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 19:25 | Son Güncelleme

İstanbul’da sahte içki nedeniyle ölümleri nedeniyle gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanırken, 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.İstanbul’da sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, zehirlenen 10 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi al tına alınmıştı.

İstanbul’da sahte içki nedeniyle ölümleri nedeniyle gözaltına alınan 6 kişiden 3’ü tutuklanırken, 3 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul’da sahte içki nedeniyle 7 kişi hayatını kaybederken, zehirlenen 10 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi al tına alınmıştı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Sevim Ş. isimli kadının sahte içki nedeniyle hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Bahçelievler’de operasyon düzenlemiş ve Ercan P. , Salih Ö. ve İbrahim B. isimli şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülmüştü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kartal’da avukat Hakkı Oğuzhan Şahinoğlu’nun hayatını kaybetmesi ve 3 kişinin de zehirlenmesine ilişkin olarak yapılan incelemede ise gözaltına alınan Anıl Orkun İ. , Güngör G. ve Yavuz Ö. isimli şüpheli şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Halit Y. isimli şahsın hayatını kaybetmesine ve 3 şahsın yaralanması konusuyla ilgili olarak 11 Ekim günü gözaltına alınan ve daha sonra adli makamlarca hakkında adli kontrol şartı uygulanan Adnan P. ise savcının talimatıyla tekrar gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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