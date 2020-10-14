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İstanbul’da sahte içki ölümleriyle ilgili 3 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 20:07 | Son Güncelleme

İstanbul’da sahte içki ölümleri nedeniyle gözaltında bulunan 4 kişiden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İstanbul’da sahte içki ölümleri nedeniyle polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İstanbul’da sahte içki ölümleri nedeniyle gözaltında bulunan 4 kişiden 3’ü tutuklanırken, 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul’da sahte içki ölümleri nedeniyle polis ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Olayla ilgili inceleme başlatan ekipler, Gaziosmanpaşa’da sahte içki nedeniyle Mehmet G., Halit Y., Hasan M. ve Hakan K. isimli şahıslar rahatsızlanarak hastaneye kaldırılması üzerine hareket geçmiş ve Adnan P. isimli şahsı gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüpheli Adnan P. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
Hakkı O. Ş. isimli şahsın ölmesi ve 3 kişinin de yaralanması konusuyla ilgili hareket geçen polis ekipleri, Anıl O. İ., Güngör G.ve Yavuz Ö. isimli şahısları gözaltına almıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Anıl O. İ. ve Güngör G. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yavuz Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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