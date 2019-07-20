İstanbul’da sahte içki operasyonu

İstanbul polisi Beyoğlu, Fatih ve Bağcılar’da eğlence mekanlarına düzenlediği operasyonda piyasa değeri yaklaşık 250 bin TL olan 880 adet sahte ve kaçak içki ile 1 ton metil alkol ele geçirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehrin çeşitli ilçelerinde eş zamanlı sahte içki operasyonu düzenledi. 13 Temmuz günü Beyoğlu, Bağcılar ve Fatih’te eğlence mekanlarına baskın düzenleyen ekipler 880 adet sahte ve kaçak içki, 1 ton metil alkol, bin 50 adet boş şişe ve bin 200 adet TAPDK bandrolü ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan 10 kişi, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 2’si adli makamlarca serbest bırakılırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 2 zanlı ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

