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İSTANBUL'DA SAHTE İÇKİ OPERASYONU

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:28 | Son Güncelleme

-Arnavutköy'de Jandarmanın sahte içki üretilen depoya yaptığı operasyonda binlerce sahte içki şişesi ele geçrilirken, 2 kişi tutuklandı.

-Arnavutköy'de Jandarmanın sahte içki üretilen depoya yaptığı operasyonda binlerce sahte içki şişesi ele geçrilirken, 2 kişi tutuklandı.

İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL, Aranvutköy'de jandarmanın düzenlediği sahte içki operasyonunda binlerce sahte içki şişesi, dolum ve damıtma tankı, alkol kokusunu önlemek için koku filtresi, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile alkolmetre ele geçirilirken, 2 kişi tutuklandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 şüphelinin Arnavutköy'de sahte içki imalatı yaptığı, ürettikleri sahte alkolü İstanbul genelinde alkol satışı yapan tekel bayileri ile alkollü eğlence merkezlerine satacakları ihabrı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüphelilerin imalathane olarak kullandığı adrese giriş çıkış yaptığını ve koliler içinde malzeme çıkardıkları tespit etti.
Jandarma ekipleri, imalathaneye baskın düzenledi. İmalathanede yapılan aramalarda satışa hazır hale getirilmiş ve üzerlerinde Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) sahte etiketleri bulunan binlerce sahte içki şişesi, dünyaca ünlü içki markalarına ait sahte etiketler, 1 adet 750 litrelik dolum ve damıtma tankı, çeşitli marka ve ebatlarda şişe kapağı ile 1 adet alkolmetre geçirildi. Sahte içkilerin üretildiği deponun, insan sağlığını tehdit edecek kadar kötü durumda olduğu gözlendi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarma ekipleri şüphelilerin ürettikleri alkolün kokusunun çevreye yayılmasını engellemek için özel bir koku filtresi kullandıklarını belirledi. Operasyon kapsamında yakalanan T.K. ve B.T. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, üretilen sahte içkilerin can kaybına neden olmaması için şüphelilerin satış yaptıkları kişi yada kişilere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
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(JANDARMA KAMERASI)
-Ekiplerin imalathaneye girmeleri
-İçeride yapılan aramalar
-Ele geçirilen malzemeler
-Sahte içkiler
-Dolum tankları
-Genel ve detaylar

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