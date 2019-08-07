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İstanbul'da sahte içki operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 13:29 | Son Güncelleme

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu bin 401 şişe sahte içki ele geçirilirken 4 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 401 şişe sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 20 Temmuz- 6 Ağustos'ta, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, bin 401 şişe kaçak/sahte içki, 10 bin 264 içki şişesi, 6 bin 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet içki şişesi etiketi, 5 bin adet TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeli bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, 1 kapalı kasa kamyonet ve içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda şüphelilerin yakalanmamak için genellikle lüks villaları üretim merkezi haline getirdikleri ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelilerin körlük ve ölüme yol açan metil alkolü damıtarak, sahte TAPDK bandrolü ile dağıtıma sundukları tespit edildi.

Yabancı markalı bandrollerin basıldığı sahte içki şişelerine ise "Türk Hava Yolları'na Aittir" etiketi yapıştırılarak gümrüksüz satış mağazasından (free shop) alınmış görüntüsü verildiği de belirlendi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 19 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuklanırken 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- 2019 yılında 38 şüpheli tutuklandı

Üretilen sahte alkollü içkinin kargo ve ambarlardaki yük kamyonları ile İzmir, Hatay, Ankara, Eskişehir ve Tokat illerine gönderildiği belirlenirken yıl başından bugüne dek yapılan operasyonlarda toplam 145 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerden 38'i tutuklanırken 107'si adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

- 8 ayda 95 bin 267 sahte/ kaçak içki ele geçirildi

Öte yandan, bu yılın sekiz ayında düzenlenen operasyonlarda, 95 bin 267 şişe kaçak/sahte içki, 84 bin 633 adet boş içki şişesi, 15 bin 473 litre metil alkol, 1 milyon 824 bin 190 adet alkollü içki şişesi kapağı, 4 milyon 677 bin 472 adet alkollü içki şişesi etiketi, 187 bin 162 adet TAPDK bandrolü, 250 bin adet sahte yabancı menşeli bandrol, 400 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, 5 kapalı kasa kamyonet ve alkol imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Metil Alkol Sahte alkol

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