İstanbul'da sahte içki operasyonu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, bin 401 şişe sahte içki ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak ve sahte içki satışının engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 20 Temmuz- 6 Ağustos'ta, önceden belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda, bin 401 şişe kaçak/sahte içki, 10 bin 264 içki şişesi, 6 bin 670 litre metil alkol, 8 bin 547 adet içki şişesi kapağı, 68 bin 662 adet içki şişesi etiketi, 5 bin adet TAPDK (Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu) bandrolü, 25 bin adet sahte yabancı menşeli bandrol, 4 litre anason yağı, marka basım makineleri, havalı kompresörler, 1 kapalı kasa kamyonet ve içki imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda şüphelilerin yakalanmamak için genellikle lüks villaları üretim merkezi haline getirdikleri ortaya çıktı. Ayrıca, şüphelilerin körlük ve ölüme yol açan metil alkolü damıtarak, sahte TAPDK bandrolü ile dağıtıma sundukları tespit edildi.